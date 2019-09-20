Куриное мясо может вызывать рак: шокирующие результаты исследований

Здоровье и медицина

Раньше специалисты в один голос заявляли о вреде красного мяса и советовали есть его как можно меньше и нечасто. Теперь же врачи предостерегают и от злоупотребления белым мясом. Ученые из Университета Оксфорда (Великобритания) утверждают, что куриное и индюшиное мясо может стать причиной развития онкозаболеваний. Такие выводы они сделали, проанализировав данные о 475 тысячах британцев, за которыми наблюдали в течение восьми лет.

В исследованиях участвовали люди от 37 до 73 лет. Изначально никто из них не болел раком. Ученые учитывали состояние здоровья, диету, сопутствующие заболевания, социальный статус, образ жизни добровольцев.

К окончанию исследований примерно у 23 тысяч человек диагностировали рак. Ученые полагают, что нашли связь между употреблением курицы и индейки и возникновением неходжкинской лимфомы, рака простаты и меланомы.

Какое же мясо есть? Красное, как подтверждают исследования, вызывает рак кишечника. Также его употребление грозит инфарктом, поскольку в нем много холестерина. Говядина может стать причиной прионной болезни (заболевание мозга). По мнению специалистов, понемногу можно есть все, важно разнообразить рацион. Также не стоит забывать о мясе кролика, рыбе.

В свою очередь американские ученые из Университета Северной Каролины призывают… не мыть куриное мясо перед термообработкой. По мнению специалистов, это поможет уберечься от заражения сальмонеллезом, кишечной палочкой и другими бактериями.

Во время мытья мяса бактерии вместе с брызгами воды распространяются по всей кухне, попадая на столешницу, стол, кухонную утварь и другие продукты, утверждают специалисты.

В эксперименте участвовали 300 добровольцев. Они готовили салат и блюдо из курицы (мясо было заражено кишечной палочкой). Первая группа добровольцев мыла мясо, а вторая — нет. Все разделывали курицу на отдельной доске и в процессе готовки мыли руки.

Как оказалось, у 26 процентов из тех, кто мыл сырое мясо перед приготовлением, кишечная палочка попала в салат. Эксперты рекомендуют готовить мясо после остальных блюд. А перед тем как дотронуться до чего-то после контакта с мясом, советуют мыть руки с мылом под проточной водой минимум 20 секунд, желательно с мылом.

Тем временем эксперты развеяли миф о вреде куриной кожицы, теперь этот продукт даже рекомендован при диабете и ожирении.





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