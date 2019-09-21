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Готовьте теплые вещи и зонты: синоптики дали прогноз на выходные
В ближайшие выходные в Украине сохранится прохладная осенняя погода с дождями и порывистым ветром. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В субботу, 21 сентября, пройдут по всей территории, кроме южных областей. Ветер порывистый, до 10 метров в секунду. Днем плюс 9 ожидается на западе и севере страны, а на юге температура воздуха прогреется до 15 выше нуля.
В воскресенье, 22 сентября, в Украине будет сухо, но очень ветрено. Ожидается скорость ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере, в центре и на востоке столбики термометров не поднимутся выше плюс 12, а на юге будет теплее — до 19 градусов выше нуля.
Как и прогнозировали синоптики, осенние холода в этом году начались очень рано. Холодной и снежной ожидается и предстоящая зима. По мнению британских метеорологов, в январе-феврале 2020 года температура воздуха в Европе будет самой низкой за последние тридцать лет.
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