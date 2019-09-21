24.29 / 24.62 26.69 / 27.19
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Готовьте теплые вещи и зонты: синоптики дали прогноз на выходные

7:17 21 сентября 2019 5675
осень
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшие выходные в Украине сохранится прохладная осенняя погода с дождями и порывистым ветром. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 21 сентября, пройдут по всей территории, кроме южных областей. Ветер порывистый, до 10 метров в секунду. Днем плюс 9 ожидается на западе и севере страны, а на юге температура воздуха прогреется до 15 выше нуля.

В воскресенье, 22 сентября, в Украине будет сухо, но очень ветрено. Ожидается скорость ветра до 10 метров в секунду. Днем на севере, в центре и на востоке столбики термометров не поднимутся выше плюс 12, а на юге будет теплее — до 19 градусов выше нуля.

Как и прогнозировали синоптики, осенние холода в этом году начались очень рано. Холодной и снежной ожидается и предстоящая зима. По мнению британских метеорологов, в январе-феврале 2020 года температура воздуха в Европе будет самой низкой за последние тридцать лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер