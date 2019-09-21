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Украина

Продвинулись на полтора километра: стало известно об успешной операции ВСУ на Донбассе

8:20 21 сентября 2019 772
военный
Инф. «ФАКТОВ»

В Золотом-4, где планируется развести войска, бойцы батальона «Айдар» продвинулись на полтора километра вперед к территории Горловки, контролируемой боевиками. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что батальон «Айдар» получил задание занять эти позиции еще месяц назад и все это время военные оборудовали боевые позиции. В результате редкий лесок превратился в земляную крепость.

Теперь «айдаровцы» чувствуют себя в безопасности. На их позициях есть буржуйка, свет и розетки.

Оборудованием занимаются все по очереди — когда одни копают, то другие прикрывают.

По словам бойцов, батальон занял эти позиции, потому что угроза нападений диверсионных групп была слишком большой. Боевики используют снаряды, чтобы зажечь сухие поля, деревья. По населенным пунктам стреляют, чтобы поджечь дома.

Бойцы считают, что отходить назад они не должны, потому что находятся на своей земле.

Напомним, 7 сентября, во время встречи в аэропорту «Борисполь» освобожденных в результате обмена украинцев, президент Зеленский заявил, что планирует продолжать процесс разведения войск в зоне ООС в два этапа. Сначала Украина должна отвести войска в районе Золотое — Петровское, а затем — по всей территории линии соприкосновения.

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