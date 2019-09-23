Стало известно, почему Меган Маркл сняла обручальное кольцо

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В начале 2017-го, во время работы над седьмым по счету и последним для Меган Маркл сезоном сериала «Форс-мажоры», с будущей герцогиней произошел курьезный случай, который мог разрушить ее будущее замужество с принцем Гарри. Об инциденте рассказал 55-летний Уэндалл Пирс, который сыграл роль отца героини Меган Маркл, пишет российское издание eg.ru со ссылкой на The Sun.

Однажды, после завершения съемочного дня, когда Пирс решил подвезти Маркл, он вдруг увидел преследовавших их машину папарацци. Меган играла в то время невесту своего экранного возлюбленного — Майка Росса (актер Патрик Джей Адамс). Что же касается ее романа с принцем, то он тогда еще был далек от заключения помолвки.

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Так получилось, что в тот день Меган по рассеянности забыла снять с руки бутафорское обручальное кольцо, подаренное ее героине женихом.

«Я заметил его и сказал ей: «Даже не думай выходить с ним из машины! Скорее снимай кольцо и отдай его мне!»— вспоминает Уэндалл.

Как объяснил актер, в тот момент он уже успел представить себе заголовки, которые появились бы на следующий день в СМИ: «Меган Маркл официально стала невестой принца Гарри!» А это, очевидно, стало бы причиной стресса и для самой актрисы, и для ее любимого. Ведь он в то время еще не решился сделать ей предложение.

Понятно, что Меган тогда поспешно сняла кольцо. И с тех пор следила за тем, чтобы покидая съемочную площадку, оставлять там свою «драгоценность».

Впрочем, не прошло и года, как место бутафорского обручального кольца заняло на ее пальце настоящее. Гарри преподнес ей его в ноябре 2017-го. Гарри украсил его двумя бриллиантами, позаимствованными из браслета своей обожаемой мамы Дианы. А третий, самый крупный драгоценный камень он привез из Ботсваны — страны, где начинался его роман с Меган.

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Издание отмечает, что очень скоро принц и его супруга снова прибудут Ботсвану. Они отправятся туда в рамках официального королевского тура, во время которого они посетят еще три африканских стран — ЮАР, Малави и Анголу.

Что же касается кинокарьеры Меган, которую все считали завершенной, то недавно появились сомнения в том, что она навсегда ушла из кино. Дело в том, что, как стало известно, она до сих пор не уволила ни своего менеджера, ни агента. И, как утверждают сплетники, Меган, которой, похоже, наскучила ее «золотая клетка», еще может вернуться в Голливуд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл, принцессы Беатрис и Евгения, Иванка Трамп посетили свадьбу своей подруги-дизайнера.

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