Высшие силы дадут новую жизнь: Катя Лель рассказала об операции Заворотнюк

Шоу-бизнес

Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга, комментируют ее знакомые и друзья. Ранее о второй операции сообщил журналист Сергей Майоров. О проведенном хирургическом вмешательстве говорит и певица Катя Лель, обладающая даром исцелять людей. Во всяком случае, она сама так рассказыает.

Лель считает, что у Заворотнюк действительно появились шансы на выздоровление.

«Уже была операция. Ее прооперировали. Поэтому очень хочется верить, что это все получит положительный резонанс и высшие силы дадут ей, вопреки всем прогнозам, новую жизнь», — сказала Катя Лель в программе «Ты не поверишь».

Напомним, ранее Катя Лель рассказывала, что в детстве ее выкрали инопланетяне и вырвали все зубы. Также певица делилась опытом общения с пришельцами и утверждает, что после того случая у нее открылся особенный дар.

О состоянии Заворотнюк появляется противоречивая информация. Ранее Телеграм-канал Mash сообщал, что опухоль Заворотнюк является неоперабельной, врачи приняли решение о поддерживающей терапии.

Одна из пациенток частной клиники, где лечится Заворотнюк, сообщила тревожную новость, якобы актриса в очень тяжелом состоянии: «Она просто лежит и умирает».

Друзья и коллеги Анастасии надеются на ее выздоровление, в сети они высказывают слова поддержки.

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