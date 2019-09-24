Зеленский провел первую встречу в США: появились детали и фото

Украина

Вечером в понедельник, 23 сентября, в рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской общины.

Глава государства поблагодарил общину за поддержку Украины.

«Вы — наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Зеленский выразил уверенность, что встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — отметил глава государства, подчеркнув, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время.

Президент ожидает, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

«Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — сказал глава государства.

Фото опубликованы на официальной странице главы государства.

Ранее сообщалось, что в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран. На 25 сентября у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. А непосредственно перед визитом в США разгорелся скандал вокруг содержания телефонных бесед Трампа и Зеленского.

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