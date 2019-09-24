Петя делает все возможное: друг Заворотнюк уверен в положительном результате лечения

Шоу-бизнес

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга в частной московской клинике, поддерживают многие друзья и коллеги. Они надеются на выздоровление актрисы и молятся за ее здоровье. Свои слова поддержки выразил и телеведущий Юрий Николаев, с которым Анастасия работала вместе, почти два года они провели в одной гримерке.

«Знаю, что Петя Чернышев очень любит Настю и сейчас рядом с ней, не отходит. Я молюсь за Настю. Быть может, наша общая энергия, слова поддержки помогут ей победить недуг. Желаю Насте выздоровления и всего самого-самого хорошего. Я надеюсь и уверен, что все будет нормально», — сказал КП.ру Юрий Николаев, который по себе знает, что такое рак. Несколько лет назад у него выявили онкологию.

Телеведущий осуждает тех, кто комментирует здоровье актрисы, не зная деталей. Особенно делает акцент на сведениях от продюсера Андрея Разина и актера Стаса Садальского.

«Что там на самом деле происходит — не понятно. Я не хочу усугублять или вникать в подробности болезни, которые не знаю. Быть среди людей, которые не знают про состояние Анастасии, но говорят что-то — не хочу. Просто молюсь за Настю», — сказал Николаев.

Он лишь добавил, что после встречи с Петром Настя действительно была счастлива. И муж делает все возможное, что вылечить любимую.

«Все происходило на моих глазах, при мне. С появлением Петра в ее жизни она засветилась счастьем. И я радовалась их союзу с Петром. Он парень очень хороший, порядочный… И дети Насти приходили к нам на проект. И я был у Насти дома в гостях. Видел, как она трогательно относится к детям. И они бывали у меня на дне рождения. Видел, с каким трепетом она относится к родителям. Видел в ней и любящую дочку, и любящую маму. Видел, с какой нежностью и трогательной заботой Петр относится к Насте, любит, оберегает. Отношение к Насте у меня самое доброе», — рассказал телеведущий.

О своей болезни Николаев говорить не желает. Сейчас недуг отступил.

Бывший возлюбленный Заворотнюк и партнер по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов отказался комментировать слухи о болезни Заворотнюк.

Напомним, родные также не комментируют здоровье актрисы. Муж, мама и дети находятся рядом с ней в клинике.

Петр Чернышев лишь сказал в телефонном разговоре с другом: «Молимся».

Также в сети сообщают, что Заворотнюк провели вторую операцию. Это подтвердила певица Катя Лель. Она уверена, что высшие силы помогут актрисе поправиться.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter