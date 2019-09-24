Украина

В Украину придут дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

В среду, 25 сентября, в большинстве областей Украины еще удержится сухая прохладная погода. А в западные области придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Завтра вечером они пройдут в Винницкой и Житомирской областях. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории + 4 + 9 градусов, на юге до 13 градусов.

Днем в среду предполагается + 14 + 18 градусов, на северо-востоке — + 10 + 14 градусов, на юге и местами на западе — + 15 + 22 градуса.

В Киеве завтра еще побудет без осадков. Ближайшей ночью — + 3 + 5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0−2 градуса. Завтра днем ​​около 15 градусов тепла.

А в четверг, 26 сентября, в Киеве пройдут дожди и похолодает днем ​​до +12 градусов.

В выходные синоптик обещает потепление и советует не называть нынешний сентябрь ноябрем.

Она напоминает, что, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая и завершилось 17 сентября. В целом лето продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев среднесуточная температура превышала 15 градусов.

Настоящую классическую осень синоптики обещают в Украине в октябре, а также прогнозируют очень морозную зиму, самую холодную за последние 30 лет.

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