- 14:41 В Днепре столкнулись маршрутка и грузовик: 11 человек попали в больницу
- 14:40 Отмена санкций против Януковича: появились подробности решения суда
- 14:25 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Динамо»: расписание трансляций матча УПЛ
- 14:22 Обвиняемые в совершении теракта в Харькове могут выйти на свободу, — журналист
- 14:20 Смертельное ДТП под Одессой: арестован водитель грузовика
- 13:58 При нанесении татуировок в организм попадают токсины, провоцирующие рак
- 13:51 В воинской части в Хмельницком погиб военный: детали трагедии
- 13:49 В Киеве жители нескольких районов останутся без воды (адреса)
- 13:45 В Украине могут отменить призыв в армию: что об этом известно
- 13:36 Пенсионер расстрелял соседей из-за громкой музыки: история получила продолжение
- 13:35 15 миллионов за интервью: дочь больной Заворотнюк отказалась от баснословного гонорара
- 13:21 В Украину придут дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину придут дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
В среду, 25 сентября, в большинстве областей Украины еще удержится сухая прохладная погода. А в западные области придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Завтра вечером они пройдут в Винницкой и Житомирской областях. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.
Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории + 4 + 9 градусов, на юге до 13 градусов.
Днем в среду предполагается + 14 + 18 градусов, на северо-востоке — + 10 + 14 градусов, на юге и местами на западе — + 15 + 22 градуса.
В Киеве завтра еще побудет без осадков. Ближайшей ночью — + 3 + 5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0−2 градуса. Завтра днем около 15 градусов тепла.
А в четверг, 26 сентября, в Киеве пройдут дожди и похолодает днем до +12 градусов.
В выходные синоптик обещает потепление и советует не называть нынешний сентябрь ноябрем.
Она напоминает, что, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая и завершилось 17 сентября. В целом лето продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев среднесуточная температура превышала 15 градусов.
Настоящую классическую осень синоптики обещают в Украине в октябре, а также прогнозируют очень морозную зиму, самую холодную за последние 30 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.