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До сих пор не потушили: новые подробности масштабного пожара в Донецке
Утром 25 сентября в Куйбышевском районе Донецка случился масштабный пожар. Столб дыма до сих пор стоит над оккупированным городом.
«Глава районной администрации» Иван Адамец объяснил сепаратистским СМИ, что «причины неизвестны». В настоящее время пожар продолжается. Подъезды к месту возгорания перекрыты.
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Медики в свою очередь уже сообщили, что пострадавших нет: «Все живы и здоровы. Бригады „скорой помощи“, которые находятся на месте никого не увозили».
Местные жители все больше склоняются к тому, что «горит склад боеприпасов орков». Хотя достоверных данных пока нет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что они могут выдать Украине 50 пленных.
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