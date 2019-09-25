Украина

До сих пор не потушили: новые подробности масштабного пожара в Донецке

Утром 25 сентября в Куйбышевском районе Донецка случился масштабный пожар. Столб дыма до сих пор стоит над оккупированным городом.

«Глава районной администрации» Иван Адамец объяснил сепаратистским СМИ, что «причины неизвестны». В настоящее время пожар продолжается. Подъезды к месту возгорания перекрыты.

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Медики в свою очередь уже сообщили, что пострадавших нет: «Все живы и здоровы. Бригады „скорой помощи“, которые находятся на месте никого не увозили».

Местные жители все больше склоняются к тому, что «горит склад боеприпасов орков». Хотя достоверных данных пока нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что они могут выдать Украине 50 пленных.

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