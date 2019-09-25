Леся Никитюк поделилась эротической фантазией (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая, обладательница шикарной стройной фигуры Леся Никитюк взбудоражила сеть своей эротической фантазией. Звезда в очередной раз блеснула чувством юмора. Леся опубликовала на своей странице в Instagarm забавное фото. Слева на нем — влюбленная пара, девушка-блондинка похожа внешне на Лесю, и парень с тату на руках, слились в нежном поцелуе. Справа — Леся целует своего любимчика Рафика.

«Доброе утро», — коротко подписала Никитюк забавный снимок.

Подписчики сначала решили, что Леся завела бойфренда. Но присмотревшись внимательно, поняли, что это всего лишь шутка. Возможно, так Никитюк намекает, что готова к новым отношениям.

Ранее она рассказывала, что рассталась со своим бойфрендом — соседом по лестничной клетке. Однако фото экс-возлюбленного она не показывала. Недавно Леся пожаловалась, что беспардонные поклонники присылают ей интимные фото.

Сейчас у Леси крайне мало свободного времени. Она задействована в нескольких проектах на Новом канале. Скоро выйдет ее новое шоу о путешествиях «LeМаршрутка».

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