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Помолвка принцессы Беатрис взбесила фанатов Меган Маркл (фото)

17:02 26 сентября 2019 75
Беатрис и Эдоардо
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В то время, как принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли Моцци, объявившие сегодня, 26 сентября, о своей помолвке, принимают многочисленные поздравления, далеко не все порадовались за пару. Как сообщает издание The Mirror, фанатов Меган Маркл взбесила новость о будущей свадьбе. Они сочли, что Беатрис намеренно постаралась затмить герцогиню Сассекскую, которая сейчас вместе со своим мужем принцем Гарри и четырехмесячным сыном Арчи находится в Африке с официальным королевским визитом. Помолвка Беатрис вытеснила из британских СМИ заголовки о Меган, которая накануне показала публике своего сына, впервые принявшего участие в официальном мероприятии.

«Очень подходяще для Беатрис объявить о своем обручении, когда Гарри и Меган находятся в туре. Прекрасный расчет времени, надо признать» — иронически писали пользователи соцсетей. А другие припомнили, что в январе 2018 года, менее, чем два месяца спустя после объявления о помолвке Меган и Гарри, о том, что она выходит замуж, заявила младшая сестра Беатрис — принцесса Евгения. «А теперь, сразу после первого выхода в свет Арчи, они также объявляют о будущей свадьбе», — возмущались в сети.

А кто-то едко подметил, что одна из черно-белых фотографий в честь помолвки Беатрис и Эдоардо очень уже напоминает помолвочный снимок Меган и Гарри. «Хорошее фото, Беатрис», — пишут поклонники герцогини.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон в шикарном пальто «крестила» полярное судно, разбив об него бутылку шампанского.

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