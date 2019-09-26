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У Зеленского отказались раскрыть подробности беседы президента с Коломойским
На публичной встрече президента Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским, которая состоялась 10 сентября на Банковой, не велась ни стенограмма, ни видеозапись. Такой ответ дали в Офисе президента журналистам программы «Схемы».
«10 сентября 2019 президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встрече не велось», — цитирует «Радио Свобода» ответ ОП.
В ответе также говорится, что на встрече обсуждались энергетические вопросы. В частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.
Известно, что кроме президента и олигарха, на этой встрече присутствовали еще семь человек: премьер Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОП Андрей Богдан, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета «Нафтогаза» Юлия Ковалив.
Отметим, во время президентских выборов и позже Зеленского неоднократно обвиняли в связи со скандально известным олигархом Игорем Коломойским.
Напомним, встреча президента Владимира Зеленского с Игорем Коломойским по энергетическим вопросам стала предметом обсуждения в рамках форума YES в Киеве. Зеленский заверил, что бизнесмен его позицию по тарифам услышал, и можно рассчитывать на какой-то результат.
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