- 23:21 Под шум аплодисментов: Вакарчук обвинил Зеленского в попытке узурпации власти
- 23:07 Он должен извиниться: Лобода раскрыла правду о скандале с Лазаревым
- 22:59 Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после неудобного вопроса журналистов
- 22:24 Кастро под запретом: США ввели санкции против высшего руководства Кубы
- 22:06 Дожди уходят: синоптик обрадовала прогнозом на 27 сентября
- 21:18 Скандальную жалобу анонимного разведчика на Трампа перевели на русский: полный текст
- 20:50 «Киев-Баскет» в невероятном поединке уступил испанскому клубу в Лиге чемпионов
- 20:50 Работал на два фронта: в Лисичанском погранотряде обнаружили "крота" боевиков "ЛНР"
- 20:28 Воздвижение 2019: чего нельзя делать в этот день
- 20:26 Пожар в «Токио Стар»: администратор отеля останется в СИЗО
- 20:19 Под Киевом полицейский на "евробляхе" снес остановку с людьми: есть жертвы
- 20:12 Эштон Катчер в ярости: бывшего мужа Деми Мур вывели из себя ее откровенные признания
Он должен извиниться: Лобода раскрыла правду о скандале с Лазаревым (видео)
Популярная певица Светлана Лобода дала интервью российской телеведущей Ксении Собчак в ее проекте «Осторожно, Собчак», в котором откровенно ответила на многие вопросы и поговорила на запрещенные темы. Впервые звезда прокомментировала громкий скандал с Сергеем Лазаревым, когда они обменялись оскорблениями, не поделив сцену на репетиции премии МУЗ.ТВ.
После перепалки Светлана перестала следить за жизнью коллеги в соцсетях и отписалась от него в Instagram. Лобода считает, что Лазарев должен извиниться.
«Когда он извинится, мы снова будем общаться. Я уважаю этого человека. Он неплохой парень. Я думаю, в этот день у него просто что-то не сложилось, он чуть-чуть потерялся», — предположила Светлана. Она уверяет, что не понимает, из-за чего произошел скандал.
«Я не могу отвечать за Сережу. Я не могу отвечать за то, что у него было с настроением, почему в этот день у него что-то произошло», — сказала Лобода.
Напомним, на шоу МУЗ. ТВ Лазарев не смог показать свой номер, а Лобода устроила мини-концерт.
Также в интервью Собчак Лобода рассказала о любви к Тиллю Линдеманну, но не смогла ответить на вопрос о том, где ее родина. «Какая к черту разница», — ответила Светлана.
В свою очередь Собчак пожаловалась на то, что во время беременности у нее выпали волосы и посыпались зубы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!