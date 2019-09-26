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Шоу-бизнес

Он должен извиниться: Лобода раскрыла правду о скандале с Лазаревым (видео)

23:07 26 сентября 2019 47
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Лобода дала интервью российской телеведущей Ксении Собчак в ее проекте «Осторожно, Собчак», в котором откровенно ответила на многие вопросы и поговорила на запрещенные темы. Впервые звезда прокомментировала громкий скандал с Сергеем Лазаревым, когда они обменялись оскорблениями, не поделив сцену на репетиции премии МУЗ.ТВ.

После перепалки Светлана перестала следить за жизнью коллеги в соцсетях и отписалась от него в Instagram. Лобода считает, что Лазарев должен извиниться.

«Когда он извинится, мы снова будем общаться. Я уважаю этого человека. Он неплохой парень. Я думаю, в этот день у него просто что-то не сложилось, он чуть-чуть потерялся», — предположила Светлана. Она уверяет, что не понимает, из-за чего произошел скандал.

«Я не могу отвечать за Сережу. Я не могу отвечать за то, что у него было с настроением, почему в этот день у него что-то произошло», — сказала Лобода.

Напомним, на шоу МУЗ. ТВ Лазарев не смог показать свой номер, а Лобода устроила мини-концерт.

Также в интервью Собчак Лобода рассказала о любви к Тиллю Линдеманну, но не смогла ответить на вопрос о том, где ее родина. «Какая к черту разница», — ответила Светлана.

В свою очередь Собчак пожаловалась на то, что во время беременности у нее выпали волосы и посыпались зубы.


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