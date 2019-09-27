Сотрудница клиники пыталась продать видео с больной Заворотнюк

Шоу-бизнес

В последние дни в СМИ появляется все меньше информации о состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы лечиться от рака головного мозга в одной из частных клиник Москвы. Маги и астрологи указывают на мистические знаки и кармические символы в судьбе звезды. «Друзья» актрисы дают интервью на ток-шоу. Но родственники «няни Вики» продолжают хранить молчание. Говорят, Заворотнюк лежит в клинике под вымышленным именем. Ее диагноз засекречен.

Но нашлись недобросовестные сотрудники клиники, решившие заработать на чужом горе. Издание Дни.ру сообщило, что в редакцию обратилась женщина, назвавшаяся бывшей сотрудницей клиники, и предложила видео с больной Заворотнюк. Такое аморальное предложение возмутило журналистов.

«Ничего святого нет у людей! В редакцию «Дни.ру» обратилась работница этого учреждения. «У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — сообщили журналисты издания.

Они утверждают, что женщина рассказала, что сняла в реанимации короткие ролики — один 58 секунд, еще два — по 32 секунды.

«Очевидно, шокирующие кадры сделаны в реанимации, где Заворотнюк несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и из палаты, куда ее перевели после улучшения состояния. Однако зачем снимать изможденную раком, умирающую женщину, которой для трепанации черепа обрили голову? Так и хочется сказать этим доморощенным операторам: «Себя на смертном одре снимайте и продавайте в СМИ!» — возмутились в редакции.

Ранее сообщалось о том, что журналисты дежурят у клиники, пытаясь разузнать подробности болезни Заворотнюк, и сами пытались подкупить медперсонал. Чтобы уберечь актрису от пристального внимания СМИ, в клинике выставили круглосуточную охрану.

В окружении актрисы рассказали, что болезнь могла проявляться еще лет десять назад. На съемках сериала «Моя прекрасная няня» Заворотнюк иногда теряла сознание.

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