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Трагедия под Одессой: стали известны подробности убийства 15-летнего подростка (видео)
Сообщение о трагической гибели 15-летнего юноши в одном из сел Беляевского района Одесской области поступило в Усатовское отделение полиции от медиков.
«Владельца оружия и мальчика, который осуществил выстрел, доставили для получения показаний в Усатовское отделение полиции. Мальчик допрошен в присутствии родителей и психолога. Сейчас с несовершеннолетним продолжают работать психологи», — рассказали в полиции.
По словам владельца оружия, дедушки 12-летнего «стрелка», сам он находился в другом помещении, когда внук прибежал и сообщил о случившемся. Сразу же вызвали скорую помощь.
Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагических инцидентах из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Так, в Запорожской области во время вечеринки старшеклассниц одна из девушек неосторожно обращалась с ружьем и случайно выстрелила в лицо подруге. Похожий случай произошел в Житомирской области. Там шестилетняя девочка подстрелила десятилетнюю подругу.
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