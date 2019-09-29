Трагедия под Одессой: стали известны подробности убийства 15-летнего подростка (видео)

Происшествия

Сообщение о трагической гибели 15-летнего юноши в одном из сел Беляевского района Одесской области поступило в Усатовское отделение полиции от медиков.

«Владельца оружия и мальчика, который осуществил выстрел, доставили для получения показаний в Усатовское отделение полиции. Мальчик допрошен в присутствии родителей и психолога. Сейчас с несовершеннолетним продолжают работать психологи», — рассказали в полиции.

По словам владельца оружия, дедушки 12-летнего «стрелка», сам он находился в другом помещении, когда внук прибежал и сообщил о случившемся. Сразу же вызвали скорую помощь.

Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагических инцидентах из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Так, в Запорожской области во время вечеринки старшеклассниц одна из девушек неосторожно обращалась с ружьем и случайно выстрелила в лицо подруге. Похожий случай произошел в Житомирской области. Там шестилетняя девочка подстрелила десятилетнюю подругу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter