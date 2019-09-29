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Происшествия

Трагедия под Одессой: стали известны подробности убийства 15-летнего подростка (видео)

22:38 29 сентября 2019 251
ружье
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Сообщение о трагической гибели 15-летнего юноши в одном из сел Беляевского района Одесской области поступило в Усатовское отделение полиции от медиков.

«Владельца оружия и мальчика, который осуществил выстрел, доставили для получения показаний в Усатовское отделение полиции. Мальчик допрошен в присутствии родителей и психолога. Сейчас с несовершеннолетним продолжают работать психологи», — рассказали в полиции.

По словам владельца оружия, дедушки 12-летнего «стрелка», сам он находился в другом помещении, когда внук прибежал и сообщил о случившемся. Сразу же вызвали скорую помощь.

Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагических инцидентах из-за неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Так, в Запорожской области во время вечеринки старшеклассниц одна из девушек неосторожно обращалась с ружьем и случайно выстрелила в лицо подруге. Похожий случай произошел в Житомирской области. Там шестилетняя девочка подстрелила десятилетнюю подругу.

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