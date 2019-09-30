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Шоу-бизнес

«Акулы шоу-бизнеса»: Пугачева метко высказалась о своих детях (видео)

3:25 30 сентября 2019 44
Пугачева и дети
Инф. «ФАКТОВ»

На фанатской страничке в Instagram дочери Аллы Пугачевой — Лизы Галкиной появилось забавное видео, которое было сделано несколько месяцев назад.

На кадрах можно увидеть, как супруг звезды телеведущий Максим Галкин вместе с женой подъезжает к своему замку в деревне Грязь в Подмосковье, где семья живет уже несколько лет, пишет Teleprogramma.pro.

«Детишки-то ждут, наверное, уже. А там кто? Лиза», — разговаривает сам с собой Максим Галкин.

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В это время дочь юмориста появляется на пороге замка. Видно, что девочка очень соскучилась по своему отцу.

«Папочка. Родненький. Хорошенький. Папа, а ты знаешь, что у меня зуб-то не шатается. Но новый растет»,— заявила Лиза Галкина.

«А у меня уже почти новый вырос. Завтра мне вырвут другой»,— тут же добавил Гарри Галкин.

Увидев, как дети ярко передают свои чувства — впрямь как настоящие актеры, не стала сдерживать эмоций и сама Примадонна.

«Акулы шоу-бизнеса»,— весело охарактеризовала она детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева в молодости пострадала из-за тесных маминых туфель, которые были на два размера меньше, поэтому решила запустить собственный бренд обуви.

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