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Шварценеггер взбудоражил сеть странным фото сына
Знаменитый голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фотографию со своим младшим сыном Кристофером, одетым в шинель офицера МВД России.
Актер трогательно поздравил своего сына с днем рождения.
«С днем рождения, Кристофер, ты такая драгоценность. Я любил каждую минуту наблюдать за твоим взрослением, ты заставляешь меня так гордиться каждый день, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал. Я люблю вас!», — написал звездный отец.
Комментаторы оставили множество лайков под фото. Они пишут, что рады видеть двух красивых мужчин. Но многих удивила форма Кристофера.
«Кристофер одет в мундир полиции России, да еще в звании полковника! Это наверное дед вспомнил фильм «Красная жара».
«Русским ментом стал»; «Супер папа»; «Два красавца»; «Почему такой костюм?»; «Шеврон-то русский на плече»; «До полковника уже сын дослужился» — такие комментарии оставили подписчики звезды.
Некоторые пользователи предположили, что на Кристофере шинель, подаренная ему многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым.
Ранее «ФАКТЫ» писали о внебрачном сыне Шварцнеггера 21-летнем Джозефе Баене, которого актеру родила его домработница Милдред.
О жизни легендарного Терминатора, его отношениях с детьми, творческих планах, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Тренируюсь ежедневно, чтобы быть в форме. Вдруг позовут сниматься— Шварценеггер».
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