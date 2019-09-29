Шварценеггер взбудоражил сеть странным фото сына

Культура и искусство

Знаменитый голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фотографию со своим младшим сыном Кристофером, одетым в шинель офицера МВД России.

Актер трогательно поздравил своего сына с днем рождения.

«С днем рождения, Кристофер, ты такая драгоценность. Я любил каждую минуту наблюдать за твоим взрослением, ты заставляешь меня так гордиться каждый день, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал. Я люблю вас!», — написал звездный отец.

Комментаторы оставили множество лайков под фото. Они пишут, что рады видеть двух красивых мужчин. Но многих удивила форма Кристофера.

«Кристофер одет в мундир полиции России, да еще в звании полковника! Это наверное дед вспомнил фильм «Красная жара».

«Русским ментом стал»; «Супер папа»; «Два красавца»; «Почему такой костюм?»; «Шеврон-то русский на плече»; «До полковника уже сын дослужился» — такие комментарии оставили подписчики звезды.

Некоторые пользователи предположили, что на Кристофере шинель, подаренная ему многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым.

Ранее «ФАКТЫ» писали о внебрачном сыне Шварцнеггера 21-летнем Джозефе Баене, которого актеру родила его домработница Милдред.

О жизни легендарного Терминатора, его отношениях с детьми, творческих планах, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Тренируюсь ежедневно, чтобы быть в форме. Вдруг позовут сниматься— Шварценеггер».

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