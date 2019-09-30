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Где в Киеве с 1 по 4 октября можно бесплатно обследоваться (адреса медпунктов)
В первые дни октября традиционно можно обследоваться в медпунктах, которые открыты во всех столичных районах. Бесплатную экспресс-диагностику на прошлой неделе прошли 1288 горожан, а с момента запуска проекта «Врач в вашем доме» 99 712 киевлян выполнили первичные тесты. В ближайшие дни бесплатная диагностика доступна каждому. Также можно получить консультации насчет состояния здоровья.
На минувшей неделе в пунктах у трех четвертей обследуемых обнаружен чрезмерный вес, у половины оказалось повышенным артериальное давление и почти столько же имели высокий уровень холестерина, у пятой части тестируемых был повышен сахар в крови.
Также на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады (в их составе семейный врач, узкопрофильные специалисты) совершили 67 выездов на дом.
Простые и быстрые тесты позволяют специалистам определить отклонения в организме. Проблемы со здоровьем у человека вполне вероятны при избыточном весе: тогда возможны нагрузка на сердечно-сосудистую систему, сбои в работе важных органов. Семейный доктор порекомендует, нужно ли дополнительно провести обследование и как распланировать лечение, как питаться, снизить уровень глюкозы в крови, похудеть и стабилизировать состояние.
Бесплатное экспресс-тестирование киевляне проходят в медпунктах (как правило, они работают с 11:00 до 14:00) по следующим адресам:
Голосеевский район (
1−4 октября — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
1 октября — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Бориспольская, 34 (аптека № 56);
2 октября — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
3 октября — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
4 октября — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
1 октября — проспект Маяковского, 47;
2 октября —
3 октября -- проспект Маяковского, 73;
Днепровский район
1 октября -- улицы Рогозовская, 6, амбулатория № 6, Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77);
2 октября — улицы Рогозовская, 6, амбулатория № 6, Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины),
3 октября — пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;
4 октября — пр. Лобачевского, 2, амбулатория № 7, улица Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
1 октября — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;
2 октября — улица Маршала Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
3 октября — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
4 октября — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),
Печерский район
2, 4 октября — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
3 октября — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);
Подольский район
1 октября — улицы Кирилловская, 107, амбулатория № 4, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6, 7;
2 октября — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
3 октября — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
4 октября — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
2, 4 октября —
Соломенский район
1 октября — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания);
2 октября — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
3 октября — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
4 октября — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
1 октября — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
2 октября — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
3 октября — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;
4 октября — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;
Ранее «ФАКТЫ» писали о ставшей в последнее время популярной интервальной диете, которая помогает сбросить лишний вес без отказа от любимых продуктов. Человек может есть в течение восьми часов, после 10:00 и до 18:00, практически все, но важно принимать пищу.
«ФАКТЫ» также рассказывали о механизме похудения без диет.
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