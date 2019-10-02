Украина

Солнце и южный ветер: какой будет погода 2 и 3 октября

Погода в Украине 2 октября оправдает оптимистичные прогнозы синоптиков. В первую среду октября осадков не ожидается на всей территории нашей страны, сообщили в Украинском Гидрометцентре.

Температура ночью в среднем по Украине составит 5−10 градусов тепла, днем — 7−12 градусов.

Теплее всего в этот день будет на Закарпатье и Прикарпатье, где местами ожидается до 26 градусов выше нуля.

Ветер ожидается преимущественно южный, 7−12 метров в секунду.

Синоптическая карта Украинского Гидрометцентра

А уже с 3 октября в Украину вернутся дожди и похолодание. Первыми перемену погоды почувствуют жители западных областей, а к 5−6 октября снижение температуры коснется большинства регионов Украины.

Ранее синоптики анонсировали, что начало второго осеннего месяца порадует хорошей погодой, а небольшие дожди возможны в начале и в конце первой десятидневки. В частности, об этом «ФАКТАМ» заявил народный синоптик Леонид Деркач.

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