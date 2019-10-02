Центр Киева затопило кипятком: что произошло (видео)

Происшествия

Старт отопительного сезона вызвал потоп в центре Киева. Это не первый катаклизм в нынешнем году .О происшествии сообщает группа «Киев оперативный» в Facebook.

Порыв в системе водопроводной коммуникации произошел между улицами Шота Руставели и Саксаганского. Труба не выдержала напора, и горячая воды хлынула прямо на тротуар. Проезжающие машины окутали облака пара.

Отмечается, что на этом участке такая авария происходит не в первый раз. В сети пользователи активно комментируют случившееся и иронично называют место порыва Долиной гейзеров.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/807 809 402 968 498/

Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без освещения — пострадали сразу пять областей. Ошеломляющий эффект производит также видео, на котором показано, как ужасный ливень превратил улицы Львова в настоящие полноводные реки.

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