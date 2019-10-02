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В Симферополе похоронили экс-президента Крыма (фото)
В среду, 2 октября, в оккупированном Крыму похоронили первого и единственного президента Крыма Юрия Мешкова, который умер 29 сентября в в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта.
Как сообщают российские СМИ, проститься пришли около полусотни человек — в основном соратники, родственники.
На похоронах был экс-председатель Верховного Совета Крыма Леонид Грач, депутаты крымского парламента времен, когда Мешков был президентом.
Экс-президента Крыма похоронили в Симферополе на кладбище «Абдал», рядом с могилой его первой жены.
Отметим, что Юрий Мешков был единственным президентом Крыма, он занимал этот пост с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, когда в соответствии с законом Украины отменили должность президента полуострове.
После завершения его президентства Мешкова депортировали из Крыма в Россию. Однако он вновь вернулся на полуостров по личным делам в 2011 году. Его вновь депортировали, запретив въезжать на территорию Украины в течение пяти лет. Причиной депортации были громкие заявления Мешкова относительно статуса украинского полуострова. Политик считал, что в Крыму должен был пройти референдум о возврате Конституции Республики образца 1992 года, которая гарантировала полуострову конфедеративные отношения с Украиной.
Ранее «ФАКТЫ» писали о резком ухудшении состояния здоровья бывшего президента Крыма.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!