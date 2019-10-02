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Шоу-бизнес

Вот это ножки: Леся Никитюк в мини восхитила сеть (фото)

19:18 2 октября 2019 71
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная телеведущая Леся Никитюк, показавшая недавно свою шикарную фигуру в откровенном купальнике, пересела из маршрутки на самолет и добралась до Парижа. Телезведа показала яркий образ на улице французской столицы. Леся при полном параде, с красивой прической и макияжем, позирует в элегантном черном мини-платье с одним рукавом, черных колготках в горох и лодочках на шпильке. Под снимком она указала геолокацию — Летичев. На самом деле Леся уехала в Париж на Неделю моды.

Подписчики оценили шутку Никитюк и отметили, что было бы неплохо, если бы так изменился провинциальный городок в Хмельницкой области. Но больше всего на фото привлекли внимание длинные стройные ножки Леси. Поклонники засыпали ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Леся Никитюк из Хмельницкого не всегда выглядела так элегантно. Ее полюбили еще со времен КВН, когда она играла забавных провинциалок.

Еще Леся отличается своеобразным чувством юмора. Недавно она показала «мечты и реальность», с кем целуется на самом деле.

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