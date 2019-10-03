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Доллар стремительно дорожает: курс валют на 3 октября
В Украине после длительного снижения несколько дней подряд растет курс доллара. Всего за пару дней доллар подорожал больше чем на гривню.
Если в среду, 2 октября, Нацбанк установил официальный курс на уровне 24,56 грн за доллар, то на 3 октября официальный курс гривни установлен НБУ на уровне 24,8598 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, национальная валюта подешевела на 30 копеек.
Официальные курсы гривни по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:
О том, как будет меняться национальная валюта в октябре, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курсы доллара и евро резко пошли вверх: чего ждать в октябре».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..