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В латексе и с плеткой: ведущая «Х-Фактора» удивила дерзким образом в стиле БДСМ (фото)
Известная украинская актриса, новая ведущая вокального шоу «Х-Фактор» на канале СТБ Даша Трегубова удивила дерзким образом в стиле БДСМ. Смелые фото звезды появились в 39-й день ее рождения, который она отметила на работе. Даша провела праздничный день на съемках нового фильма «Братья по крови». В нем она предстала в смелом сексуальном образе — в черном облегающем костюме из латекса с вырезами на груди и с плеткой. Даша играет в фильме сексуальную владелицу БДСМ-студии.
«Это, наверное, один из самых ярких образов, который мне пришлось сыграть за последнее время! Моя героиня — роковая женщина. Все дело в ее необычности и том, как она умело решает не только сексуальные фантазии, но и психологические проблемы, которые связаны с отношениями. Она дает хорошие советы и, кстати, играет не последнюю роль в детективной истории сериала», — рассказала Даша.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Трегубова раскрыла подробности нового сезона популярного шоу, а также некоторые подробности личной жизни.
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