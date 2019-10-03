Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака

7 октября — день, когда на первый план обещают выйти финансовые вопросы.

«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака, чтобы вы знали, к чему готовиться.

Овен

Хороший день для крупных приобретений. Можно покупать технику, транспортные средства, строительные материалы.

Телец

День подходит для того, чтобы обсудить какие-то старые проблемы с семьей.

Близнецы

Мелких неприятностей может быть больше, чем обычно, но вы справитесь.

Рак

Не верьте тем, кто будет сулить Вам золотые горы, как бы убедительны они ни были.

Лев

Львам придется преодолеть немало испытаний, показать себя с лучшей стороны и завоевать расположение начальства.

Дева

У вас будет одно желание — дожить до следующего дня с минимальными потерями.

Весы

День хорошо подойдет для того, чтобы выйти за рамки привычного Вам круга общения и постараться обрести новых друзей.

Скорпион

Помогайте людям, но держитесь подальше от тех, кто будет ждать или требовать от Вас слишком многого.

Стрелец

День прекрасно подходит для того, чтобы провести его в обществе близких людей.

Козерог

Вам пора выходить за рамки зоны своего комфорта и пробовать новое.

Водолей

Позвольте себе расслабиться и перевести дух. И ни о чем не переживайте, все скоро наладится.

Рыбы

Звезды предупреждают, что если Вы не дадите окружающим должный отпор, то они могут окончательно сесть Вам на шею.

Удачного вам дня!

Читайте также гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter