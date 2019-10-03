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Шоу-бизнес

У партнера Пугачевой украли миллион

18:24 3 октября 2019 12
Алла Пугачева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Партнер по бизнесу знаменитой певицы Аллы Пугачевой, показавшей стройные ножки в дерзком мини, Андрей Илиопуло стал жертвой грабителей. У бизнесмена украли ценные бумаги и миллион рублей, что составляет примерно 380,5 тысяч гривен.

Злоумышленники проникли в офис бизнесмена в Москве через окно и вынесли из кабинета сейф.

С Илиопуло Пугачеву связывает многолетнее партнерство. В его группу компаний «Новард» входит обувная корпорация «Эконика», с которой Алла Пугачева сотрудничает 22 года.

И хоть сама певица не раз признавалась, что бизнесмен из нее неважный, она принимает участие в разработке дизайна обуви и аксессуаров.

«Для меня самое главное, чтобы обувь была не только элегантной, но и удобной. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтому выбираю всегда долго, что надену на ноги. Конечно же, я не раз выходила на сцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсь найти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука», — говорила на презентации своей новой обувной коллекции Алла Пугачева. Она также рассказывала, что ее отец Борис Михайлович работал в обувной промышленности.


Ранее Пугачева также объяснила, что начала выпускать собственную обувь, потому что всегда страдала из-за тесных и неудобных туфель.

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