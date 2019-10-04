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Дженнифер Энистон вышла в свет в ночной рубашке (фото)

10:00 4 октября 2019 440
Дженнифер Энистон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская актриса Дженнифер Энистон посетила в Лос-Анджелесе мероприятие, организованное косметической компанией Aveeno — женский дискуссионный форум. 50-летняя звезда удивила пользователей сети выбором наряда для своего редкого выхода в свет. Ее белое длинное платье на бретельках очень напоминало ночную рубашку. «Дженнифер утром забыла переодеться», — писали в соцсетях.

Энистон также выбрала босоножки телесного цвета и ограничилась лишь минимальным макияжем. Единственным ярким акцентом в ее образе стал красный лак для ногтей на ногах.

Стало также известно, что бывшая соперница Дженнифер в любви Анджелина Джоли тем временем снялась голой для обложки журнала.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Энистон заподозрили в том, что она голой и с ножом напала на бывшего мужа.

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