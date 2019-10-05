Мир

24-летняя Эбигайл Джонсон, жительница города Портсмут в американском штате Нью-Гемпшир, засняла на видео уморительные кадры. Она дала своему полуторагодовалому сыну Чарли собаку-игрушку. Не меньшее впечатление, чем на младенца, тявкающая игрушка произвела на домашнюю любимицу — пятимесячную собачку Лолу породы кокер-пудель.

Лола отнеслась к ней с большим подозрением и явно ревновала маленького хозяина к «незнакомке». Она отчаянно лаяла и напрыгивала на конкурентку, временами прячась за мальчика.

«Чарли погладил игрушку и можно было сразу же сказать, что Лола начала ревновать к этому новому щенку, получающему больше внимания, чем она. Лола прыгала Чарли на ноги, лизала его руку, отталкивала игрушку — делала все, что возможно, чтобы все взгляды обратились на нее», — приводит слова Эбигайл издание Daily Mail.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском зоопарке одинокий детеныш гепарда подружился с собакой: милые фото и видео.

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