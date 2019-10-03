Огромный пес пришел в ужас при виде «злой» игрушки (видео)

Мир

Датский дог по имени Крюгер, который весит более 60 килограммов, страшно перепугался, когда его хозяйка, жительница американского штата Коннектикут, показала ему пушистую игрушку, которая умеет менять выражение «лица». При нажатии на нее, милая мордашка игрушечного зверька превращается в злобную оскаленную гримасу.

Когда женщина продемонстрировала свою питомцу эту метаморфозу, тот пришел в ужас, резко отпрянул и, после секундного замешательства, сбежал.

Видео стало очень популярным в Instagram. Пользователи сети писали, что Крюгер напоминает им персонажа мультсериалов и фильмов — немецкого дога Скуби-Ду, отличающегося крайней трусливостью.

А хозяйка позже опубликовала фотографию лежащего на спине и довольно осклабившегося пса, подписав ее: «Я сказала Крюгеру, что людям понравилось его видео. Вот его реакция».

У женщины дома проживают несколько котов и три собаки, которых она взяла к себе их приюта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть насмешила реакция собачки, которой хозяин не дает вафли.

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