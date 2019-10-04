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Новый ЦИК и программа Кабмина: что приняла Рада 4 октября (полное видео заседания)
Верховная Рада на утреннем заседании 4 октября назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, который был предложен президентом Зеленским, а на вечернем заседании уже стало известно имя нового главы Центризбиркома.
Кроме того, Рада разрешила НАБУ и ГБР прослушивать фигурантов уголовных производств НАБУ и ГБР. Соответствующее решение подержали 330 депутатов. При этом они не голосовали за разрешение обысков у народных депутатов.
Наиболее важное изменением в уголовно-процессуальном законодательстве заключается в том, что НАБУ и ГБР получили автономное право на прослушку. Проведение обысков и получение данных депутатов без позволения Верховной Рады было решено регламентировать отдельным законом.
А на вечернем заседании 4 октября 236 голосами была одобрена Программа действий правительства. При этом премьер-министр Алексей Гончарук раскритиковал «турбо-режим», в котором работает Рада с подачи пропрезидентской партии.
Напомним, 3 октября народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский выступил с резким заявлением.
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