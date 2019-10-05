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15 октября в Великобритании поступают в продажу мемуары Элтона Джона под названием «Я, Элтон Джон». Издание Daily Mail приводит некоторые отрывки из книги 72-летнего музыканта. В ней он, в частности, вспоминает свою дружбу с принцессой Дианой и встречи с членами королевской семьи.

Так, он пишет, что впервые встретился с леди Ди в 1981 году в Виндзорском замке. Это было перед ее свадьбой с принцем Чарльзом, на 21-летии среднего сына королевы — принца Эндрю. В бальном зале была устроена дискотека. Однако музыка была прикручена до минимальной громкости — чтобы не беспокоить королеву.

Дочь Елизаветы II принцесса Анна попросила Джона потанцевать с ней под звуки Hound Dog Элвиса Пресли. «Я говорю „танцевать“, но на самом деле я лишь неловко переминался с ноги на ногу, стараясь создавать как можно меньше шума», — пишет он. В этот момент вошла королева Елизавета, которая держала в руке сумочку, и спросила, может ли она к ним присоединиться. «Теперь я пытался танцевать — беззвучно, как только возможно — с принцессой Анной и королевой, которая все еще держала сумочку… Это была самая тихая дискотека в мире…», — пишет он.

«Я знаю, что публичный имидж королевы далек от фривольности, но, думаю, что это в основном объясняется особенностью ее работы: она не может сидеть в парламенте, отпуская шутки. Однако в частной жизни она может быть веселой. На другой вечеринке я видел, как она подошла к виконту Линли (своему племяннику — сыну сестры Елизаветы принцессы Маргарет) и попросила проведать его сестру, которая почувствовала себя плохо и ушла в свою комнату. Когда тот попытался отказаться, королева, слегка ударяя его по лицу, сказала: „Не -хлоп! — спорь — хлоп!“ — со мной — хлопу! — я — хлоп! — королева!». Это сработало. Когда он ушел, она увидела, что я потрясенно смотрю на нее, подмигнула мне и вышла", — пишет сэр Элтон.

По словам Джона, Диана невероятно свободно вписывалась в любое общество. Она обладала способностью заставлять людей чувствовать себя комфортно в ее компании. «Эту черту унаследовали ее дети — принц Гарри в особенности… Его, как и мать, не интересуют формальности или величие», — считает певец.

«То знаменитое фото, на котором Диана держит за руку больного СПИДом пациента в лондонской больнице Миддлсекс — в этом вся Диана… В тот момент она навсегда изменила отношение публики к больным СПИДом», — говорит он.

По словам Элтона в тот первый вечер в 1981 году Диана прибыла в бальный зал и они сразу же нашли общий язык. «Хотя я был очарован Дианой, это не идет ни в какое сравнение с тем эффектом, который она оказывала на мужчин традиционной сексуальной ориентации. Они полностью теряли голову в ее присутствии. Они были просто совершенно околдованы», — утверждает музыкант-гей.

Элтон вспоминает, что они с Дэвидом Фернишем (который позже стал его официальным супругом) давали в Лондоне обед, на который пригласили главу киностудии Disney Джеффри Катценберга и его жену (в то время Элтон работал над песнями для мультфильма «Король-лев»). Когда их спросили, кого бы они хотели видеть в числе других гостей, те сразу же сказали: «Принцессу Диану». Поэтому Элтон и Дэвид пригласили ее, а также знаменитостей, которые в то время были в Лондоне — включая голливудских звезд Ричарда Гира и Сильвестра Сталлоне.

Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне

Ричард Гир и Диана сразу же заинтересовались друг другом. На тот момент Диана рассталась с Чарльзом, а Гир развелся со своей женой-моделью Синди Кроуфорд. В конце концов они уселись перед камином, увлеченные разговором.

«Пока мы, все остальные, болтали, я не мог не заметить странную атмосферу в комнате. Судя по взглядам, которые бросал на Диану и Ричарда Гира Сильвестр Сталлоне, он был вовсе не в восторге от их зарождающейся дружбы. Думаю, он явился на вечеринку с намерением приударить за принцессой и обнаружил, что его планы рухнули. В конце концов подали обед, мы отправились в столовую и расселись за столом. По крайней мере, большинство из нас. Не было никаких признаков Ричарда Гира и Сильвестра Сталлоне. Я попросил Дэвида пойти и найти их. Он вскоре вернулся с ними обоими, но был очень бледен. «Элтон, у нас… ситуация», — пробормотал он.

Как оказалось, Ферниш застал Гира и Сталлоне в коридоре в состоянии конфронтации. Они явно были на грани того, чтобы решить свои разногласия по поводу Дианы кулаками. Дэвиду удалось снизить градус напряжения, сделав вид, что он ничего не заметил. «Он сказал: „Эй, парни! Время обедать!“. Но Сильвестр был явно все еще не в духе». — пишет Джон. После обеда Диана и Ричард возобновили свои позиции у огня, в Сталлоне в бешенстве умчался домой.

«Я бы никогда не пришел, если бы знал, что этот дурацкий „очаровательный принц“ будет тут… Если бы я ее захотел, то я бы ее получил», — резко сказал Сталлоне провожавшим его до дверей хозяевам. «Мы подождали, пока его машины скроется из вида, в затем начали смеяться», — признается Элтон. По его словам, Диана даже не осознала, что произошло. Или же для нее это была совершенно обычная вещь.

«Когда заговорили об эффекте Дианы после ее смерти, имея в виду, как она изменила восприятие публикой королевской семьи, я вспоминал ту ночь и думал о другой стороне ее эффекта. Той, которая могла привести голливудских суперзвезд на грань драки из-за нее — как будто они пара идиотов-тинэйджеров», — пишет Джон.

Он также откровенно рассказал о том, почему они с принцессой, после многих лет дружбы, перестали общаться. Это произошло из-за книги Джанни Версаче, в которой была собрана коллекция фотопортретов. Средства от ее продажи предполагалось передать в фонд борьбы со СПИДом. И Диана согласилась прочесть речь на презентации книги. Однако потом неожиданно отказалась. Элтон предполагает, что Букингемский дворец не одобрил то, что член королевской семьи будет иметь какое-то отношение к книге, в которую включены фото голых парней, задрапированных в полотенца.

«Диана говорила, что не знала о содержании книги, но это не было правдой: Джанни показывал ей все, и она сказала, что ей нравится», — пишет Джон. Музыкант написал принцессе, напомнив ей об этом. Но в ответ получил холодное письмо, начинавшееся с формального: «Уважаемый мистер Джон…».

Элтон пишет, что был сердит на Диану, но одновременно беспокоился: она теряла контакт с по-настоящему близкими друзьями, которые были честны с ней, и окружала себя людьми, которые говорили то, что ей хотелось слышать.

Бывшие друзья долго не общались — до того дня, когда 15 июля 1997 года произошло убийство Джанни Версаче. В телефонном разговоре Диана признала, что это был «глупый разрыв». И предложила снова стать друзьями. Затем принцесса и музыкант встретились на похоронах Версаче. Они обсуждали планы дальнейшего сотрудничества. И договорились о встрече в Лондоне «в следующий раз». Однако следующего раза не было. 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе.

Принцесса Диана и Элтон Джон на похоронах Джанни Версаче

«В конце августа в воскресенье утром нас разбудил звук факса. Дэвид пошел посмотреть и вернулся, держа лист бумаги с написанным от руки посланием от нашего друга из Лондона: „Мне так жаль слышать эти ужасные новости“. Никто из нас не знал, что это значит. С нарастающим чувством ужаса, я включил телевизор. И вот так я узнал, что Дианы больше нет», — говорит Элтон.

В своих мемуарах музыкант рассказал еще много интересного. Так, к примеру, он раскрыл, что голливудская звезда Элизабет Тейлор, обожавшая драгоценности, обладала удивительным даром. При виде понравившегося ей украшения она так очаровывала его владельца, что он отдавал его ей в подарок. «Ты мог войти в ее гримерную в часах от Cartie, а выйти оттуда без них. Так и не уразумев до конца, как ей удалось выманить их у вас», — пишет певец.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри встретился с африканкой, которая 22 года назад довела до слез его мать принцессу Диану.

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