Мир

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл снова пообщался со СМИ. После того, как стало известно, что Меган подала в суд на издание Mail on Sunday, ее отец дал очередное интервью журналистам этого издания. Он пояснил, почему решил передать прессе скандальное письмо дочери, ставшее причиной судебного иска.

По словам 75-летнего Маркла, он хранил письмо дочери в тайне в течение шести месяцев. И никогда не собирался делать его достоянием гласности. Однако затем группа подруг Меган дала анонимное интервью американскому изданию People. Предполагается, что дамы действовали по просьбе самой Меган, желающий улучшить свой имидж. Подруги изобразили герцогиню в самом лучшем свете — заботливой, простой и любящей. В том числе упомянули и то самое письмо, отправленное ею отцу. По их словам, письмо было написано в примирительном тоне. Меган якобы умоляла отца перестать порочить ее в прессе. «Я люблю тебя. У меня только один отец. Пожалуйста, перестань преследовать меня в СМИ», — просила она. А Томас, мол, прислал ответ, в котором попросил дочь сделать с ним фотосессию для прессы. Это ее обидело, поскольку она как раз просила его перестать общаться с ней посредством СМИ.

Томас говорит, что письмо было вовсе не примирительным. Он воспринял его, скорее, как последнее прощание. Меган попросту отчитывала его и не предлагала никаких путей к восстановлению мира.

При этом Маркл сказал, что решил обнародовать лишь отрывки из ее письма, «потому что другие его части причиняли ему много боли» и он не хотел бы, чтобы их читала публика.

Американец утверждает, что после публикации в People был вынужден «защищать себя», поскольку подруги его дочери представили смысл письма в искаженном виде. Он также сказал, что просил Меган сфотографироваться с ним, желая показать миру, что они с ней снова могут быть друзьями. «Когда мать Меган Дорию впервые сфотографировали с Меган и Гарри — это показывало, что она является частью семьи. Я хотел сделать подобный снимок только потому, что желал продемонстрировать гармонию между нами, чтобы пресса от нас отстала», — говорит Маркл, прибавляя, что крайне расстроен тем, что дочь неправильного его поняла.

Он также добавил, что только из того интервью в People понял, что Меган получила его ответное послание, так как она больше не вступала с ним в контакт.

Томас также назвал ложью слова подруг о том, что он мог при желании позвонить дочери в любой момент, так как у него был ее номер мобильного телефона.

Маркл показал журналистам свои текстовые сообщения, оставшиеся без ответа. А также набрал номер Меган в присутствии корреспондента Mail on Sunday. В ответ автомат сообщил, что «абонент недоступен».

Эксперты уже предупреждали, что судебный иск Меган и Гарри может обернуться против них самих, так как им, возможно, придется лично давать показания в суде. Также, как и Томасу Марклу, который не упустит случай еще раз публично выяснить отношения с дочерью. В итоге все это может вылиться в громкий скандал, который и не снился королевской семье.

Ранее, как стало известно, Меган и принц Гарри продолжили свою войну с прессой, подав в суд на еще два британских издания.

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