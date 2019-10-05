Брат Кейт Миддлтон женится на француженке (фото)

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Джеймс Миддлтон, младший брат герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон, женится на своей 29-летней подруге-француженке Ализе Тевене. Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на друзей 32-летнего Джеймса, он сделал предложение, презентовав невесте «красивое кольцо с сапфиром». Возможно, на это его вдохновила помолвка сестры: как известно, принц Уильям также подарил Кейт кольцо с великолепным сапфиром, принадлежавшее ранее его матери — принцессе Диане.

О помолвке будет официально объявлено на следующей неделе.

В прошлом месяце пара поселилась вместе в одном из престижных районов Лондона. Джеймс, который считается одним из самых завидных холостяков Британии, познакомился с Ализе в прошлом году — во время случайной встречи в лондонском клубе. Тевене приласкала собаку Джеймса — кокер-спаниеля Эллу. Завязался разговор. Потом девушка вернулась за свой столик, а Миддлтон попросил официанта передать ей записку, в которой говорилось: «Обычно я никогда такого не делаю, но не согласились бы Вы сходить со мной куда-нибудь выпить?». Через пару недель они отправились на первое свидание. Причем Ализе до этого времени не знала, с кем имеет дело. Позже один из приятелей рассказал ей, кто такой Миддлтон.

Уже на Новый год Тевене присоединилась к семье Джеймса во время отдыха на Карибах.

Тевене, которая говорит на четырех языках, переехала в Великобританию шесть лет назад. По профессии она финансовый аналитик.

Сам Джеймс не слишком успешно занимается бизнесом. Учрежденные им компании приносили ему больше убытков, чем дохода.

Он был вынужден работать гидом в одном из шотландских отелей, который принадлежит Дэвиду Мэттьюсу — свекру его сестры Пиппы Миддлтон.

У Миддлтона ранее был роман с британской актрисой и телеведущей Донной Эйр, которая старше него на восемь лет.

Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», о своей помолвке объявила принцесса Беатрис — внучка королевы Елизаветы, кузина принцев Уильяма и Гарри.

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