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Был искренним и настоящим: названо имя героя, погибшего на Донбассе 4 октября
В сети назвали имя украинского бойца, который погиб в ходе боевых действий в Луганской области 4 октября. Им оказался старший солдат Олег Ременной. Об этом говорится в сообщении первой отдельной танковой Северской бригады.
«С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш собрат и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременной… Олег из Шполы, что на Черкасщине, был призван на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1 отдельная танковая Северская бригада, и с первых дней вместе с бригадой, защищал границы страны на Донбассе», — говорится в сообщении в Facebook.
Погибшему было 33 года.
«Он был искренним, он был настоящим… Он стремился к миру и для этого боролся за Победу… Он отдал свою жизнь за то, во что верил — за Украину, за свободу и честь украинского народа… Олег погиб… Не стало одного из лучших сынов Украины…» — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», это не первая смерть украинского бойца на фронте за последние дни. Так, ранее 14-я отдельная механизированная бригада сообщила о гибели 3 октября на передовой на Донбассе своего боевого побратима, старшего солдата Юрия Тишика.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..