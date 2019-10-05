Украина

В сети появились новые фото переброски авиации по Крымскому мосту

По скандальному Крымскому мосту, где была зафиксирована большая колонна военной техники, оккупанты переправляли боевые самолеты. А теперь появились снимки, где по переправе тянут вертолеты.

Фотографии в Twitter опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«С Керчи тянут. Два вертолета. На свой край от моста», — подпись под фото.

Как и с самолетами, пользователи считают, что оккупанты вывозят украинскую технику, захваченную во время «крымской весны» в 2014 году.

Напомним, по мнению специалистов, Крымский мост, который построен с нарушением всех правил строительства и без учета особенностей морского дна в этом месте, скоро рухнет.

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