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Сеть умилил редкий случай проявления чувств Кейт Миддлтон и принца Уильяма на публике (видео)
Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон обычно не проявляют на публике свои нежные чувства. Хотя нет сомнений в том, что супруги очень привязаны друг к другу, королевский этикет не разрешает будущему королю позволять себе лишнее на глазах у подданных — в отличие от занимающего шестое место в очереди престолонаследия принца Гарри. Младший брат Уильяма и его жена не стесняются во время выходов в свет держаться за руки, обниматься, целоваться и прикасаться друг к другу.
Тем более ценны для фанатов те редкие случаи, когда герцог и герцогиня Кембриджские иногда дают слабину и позволяют увидеть их истинные отношения.
Так, сеть умилил короткий видеоролик, сделанный во время визита 37-летних Кейт и Уильяма в лондонский центр Ага-Хана. Беседуя с другими посетителями, принц и его жена непринужденно смеются. А в какой-то момент Кэтрин, забывшись, ласково кладет руку на плечо мужа.
October 2, 2019
«О, как это мило», «Они до сих пор влюблены друг в друга — спустя столько лет», «Великолепная пара» — писали в комментариях.
Ранее один из таких моментов был замечен на свадьбе кузины Уильяма принцессы Евгении. Тогда в часовне Святого Георгия Кейт положила руку на бедро мужа. А он накрыл ее руку своей ладонью.
Эксперт по языку жестов Робин Кермод говорит, что сама королева Елизаветы крайне редко держится за руки со своим мужем принцем Филиппом на публике. И это стало неписанным правилом для всех высокопоставленных членов королевской семьи. «Совершенно очевидно, что Уильям и Кейт эмоционально очень близки, однако, они, судя по всему, не чувствуют потребности доказывать свою любовь и показывать ее всему миру — особенно на официальных мероприятиях», говорит Робин.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что в сеть попало видео ареста голого племянника Меган Маркл, буянившего в Голливуде под действием наркотиков.
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