Украина

Зеленский провел срочное совещание с главами силовых ведомств: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное вопросам безопасности и обороны, а также разведению сил и средств в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В Офисе президента присутствовали начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

В ходе встречи участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.

Кроме того, обсудили ход строительства моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Также обсуждался вопрос социального обеспечения участников боевых действий.

Президент заверил, что льготы для военных в зоне ООС отменяться не будут. Он подчеркнул, что госбюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих.

Напомним, президент Зеленский ранее дал указание готовиться к разведению сил и средств на Донбассе. Процесс разведения войск в зоне ООС должен пройти в два этапа. Сначала Украина должна отвести войска в районе Золотое — Петровское, ориентировочно 7 октября, а затем — по всей территории линии соприкосновения.

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