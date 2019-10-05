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Астероид получит имя лучшего учителя Украины-2019 – Натальи Кидаловой из Мелитополя
Накануне Дня учителя стала известна фамилия победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2019. Лучшим учителем Украины стала преподаватель английского языка, украинского языка и литературы Мелитопольской специализированной школы № 23 Наталья Кидалова.
Сама церемония награждения проходила в оперном театре столицы, а вот имя победителя организаторы преподнесли необычным образом. На связь с театром из центра Киева в прямом включении вышла ведущая телеканала Маричка Падалко.
«Так как все наши претенденты очень инновационные и модерновые, мы решили, что просто назвать имя — это не масштаб для украинского учителя. Мы решили, что на помощь нам придет торговый центр „Gulliver“, ведь он единственный в Украине и Европе имеет медиа-экран в 17 тысяч квадратных метров. И именно там очень скоро засветится имя победителя или победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2019», — проанонсировала ведущая.
И на экране появилась фамилия: Наталя Кидалова.
Из зала на сцену победительница попала после жарких объятий и поздравлений коллег.
Она очень волновалась и предупредила, что речь заранее не готовила, а если бы и готовила, то слова бы от волнения забыла.
Все же женщина, которая очень любит свою работу, обратилась к присутствующим со словами: «Всегда будьте собой! Будьте честными с собой, не прекращайте мечтать. Я всегда верила и верю в чудеса. Я — живой пример того, что чудеса происходят! Я безумно счастлива, что являюсь учительницей и моя семья знает абсолютно точно, что даже если бы я не получала ни единой копейки, то бы все равно ходила на работу в школу, чтобы учить детей. Я очень благодарна своим учителям, друзьям, ведь я тоже учусь у них. Я делаю ошибки, я их исправляю, я очень уязвима, эмоциональна. Я это показываю, но я учусь ежедневно вместе с учениками. Я благодарна своим ученикам и своей школе, которую окончила и в которую потом пришла работать учительницей. Потому что именно благодаря своим коллегам я стала тем, кем есть сейчас. Благодарю свою семью — мужа, сына, лучшего сына, своих родителей, благодарю золотую «десятку» за то, что вы позволяете чудесам появляться в нашей жизни. «Учителя важны!».
Кроме симпатичной призовой статуэтки Наталье Кидаловой достался главный приз «Нобелевской премии для учителей» — чек на 250 тысяч гривен, поездка в Дубай на Global Education and Skills Forum-2020 и один год бесплатного обучения от организатора премии ОС «Освіторія». Приз вручила глава общественного союза «Освіторія» Зоя Литвин.
Кроме того, организаторы премии обратились в международный астрономический союз с просьбой присвоить имя «Наталья Кидалова» одному из известных астероидов Солнечной системы.
Наталья Кидалова — не просто учитель, она тренер и координатор Южного хаба Всеукраинской программы поддержки образовательных реформ «Демократическая школа», соавтор онлайн-курса «Развитие гражданских компетенций», выпускница Программы обмена США SUSI Институт Американистики «Доступность и справедливость в образовании и обществе США» и нынешним летом 6 недель провела в Соединенных штатах Америки.
На премию Global Teacher Prize Ukraine в этом году подали заявки почти 3 тысячи лучших учителей из крупных городов и небольших поселков со всей страны. Самой молодой участнице исполнилось 18 лет, самой опытной стала 88-летняя учительница химии.
Победителя выбирало экспертное жюри премии: глава «Освіторії» Зоя Литвин, телеведущая «1+1» и куратор премии Наталья Мосейчук, вдохновитель образовательного движения EdCamp в Украине Александр Элькин, экс-заместитель министра образования и науки Украины Вадим Карандий, победитель Global Teacher Prize Ukraine-2018 Александр Жук, детский семейный психолог Светлана Ройз, автор научного проекта Ольга Харасахал и одна из лучших учительниц мира, обладательница «Грэмми», преподаватель музыки из США Мелисса Сальгеро.
Напомним, в 2018 году победителем так называемой «учительской нобелевской премии» также стал учитель из Запорожской области: Александр Жук, который преподает информатику в запорожской школе-интернате «Источник».
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