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Общество и люди

Астероид получит имя лучшего учителя Украины-2019 – Натальи Кидаловой из Мелитополя

22:55 5 октября 2019 78
Наталья Кидалова
Ирина ЛЕВЧЕНКО, «ФАКТЫ» (Запорожье)

Накануне Дня учителя стала известна фамилия победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2019. Лучшим учителем Украины стала преподаватель английского языка, украинского языка и литературы Мелитопольской специализированной школы № 23 Наталья Кидалова.

Сама церемония награждения проходила в оперном театре столицы, а вот имя победителя организаторы преподнесли необычным образом. На связь с театром из центра Киева в прямом включении вышла ведущая телеканала Маричка Падалко.

«Так как все наши претенденты очень инновационные и модерновые, мы решили, что просто назвать имя — это не масштаб для украинского учителя. Мы решили, что на помощь нам придет торговый центр „Gulliver“, ведь он единственный в Украине и Европе имеет медиа-экран в 17 тысяч квадратных метров. И именно там очень скоро засветится имя победителя или победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2019», — проанонсировала ведущая.

И на экране появилась фамилия: Наталя Кидалова.

Из зала на сцену победительница попала после жарких объятий и поздравлений коллег.

Она очень волновалась и предупредила, что речь заранее не готовила, а если бы и готовила, то слова бы от волнения забыла.

Все же женщина, которая очень любит свою работу, обратилась к присутствующим со словами: «Всегда будьте собой! Будьте честными с собой, не прекращайте мечтать. Я всегда верила и верю в чудеса. Я — живой пример того, что чудеса происходят! Я безумно счастлива, что являюсь учительницей и моя семья знает абсолютно точно, что даже если бы я не получала ни единой копейки, то бы все равно ходила на работу в школу, чтобы учить детей. Я очень благодарна своим учителям, друзьям, ведь я тоже учусь у них. Я делаю ошибки, я их исправляю, я очень уязвима, эмоциональна. Я это показываю, но я учусь ежедневно вместе с учениками. Я благодарна своим ученикам и своей школе, которую окончила и в которую потом пришла работать учительницей. Потому что именно благодаря своим коллегам я стала тем, кем есть сейчас. Благодарю свою семью — мужа, сына, лучшего сына, своих родителей, благодарю золотую «десятку» за то, что вы позволяете чудесам появляться в нашей жизни. «Учителя важны!».

Кроме симпатичной призовой статуэтки Наталье Кидаловой достался главный приз «Нобелевской премии для учителей» — чек на 250 тысяч гривен, поездка в Дубай на Global Education and Skills Forum-2020 и один год бесплатного обучения от организатора премии ОС «Освіторія». Приз вручила глава общественного союза «Освіторія» Зоя Литвин.

Кроме того, организаторы премии обратились в международный астрономический союз с просьбой присвоить имя «Наталья Кидалова» одному из известных астероидов Солнечной системы.

Наталья Кидалова — не просто учитель, она тренер и координатор Южного хаба Всеукраинской программы поддержки образовательных реформ «Демократическая школа», соавтор онлайн-курса «Развитие гражданских компетенций», выпускница Программы обмена США SUSI Институт Американистики «Доступность и справедливость в образовании и обществе США» и нынешним летом 6 недель провела в Соединенных штатах Америки.

На премию Global Teacher Prize Ukraine в этом году подали заявки почти 3 тысячи лучших учителей из крупных городов и небольших поселков со всей страны. Самой молодой участнице исполнилось 18 лет, самой опытной стала 88-летняя учительница химии.

Победителя выбирало экспертное жюри премии: глава «Освіторії» Зоя Литвин, телеведущая «1+1» и куратор премии Наталья Мосейчук, вдохновитель образовательного движения EdCamp в Украине Александр Элькин, экс-заместитель министра образования и науки Украины Вадим Карандий, победитель Global Teacher Prize Ukraine-2018 Александр Жук, детский семейный психолог Светлана Ройз, автор научного проекта Ольга Харасахал и одна из лучших учительниц мира, обладательница «Грэмми», преподаватель музыки из США Мелисса Сальгеро.

Напомним, в 2018 году победителем так называемой «учительской нобелевской премии» также стал учитель из Запорожской области: Александр Жук, который преподает информатику в запорожской школе-интернате «Источник».

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