Шоу-бизнес

Майли Сайрус прошлась в обнимку со своей девушкой по Лос-Анджелесу (фото)

Американскую певицу Майли Сайрус, которая находится в процессе развода со своим австралийским мужем-актером Лиамом Хемсвортом, засняли прогуливающейся в обнимку по улице Лос-Анджелеса с ее девушкой Кэйтлин Картер.

Как сообщает Daily Mail, 26-летняя Майли и 30-летняя Кэйтлин, не скрывающие, что состоят в романтических отношениях, снова выбрались на семейный обед с мамой Сайрус Тиш, с которой поп-звезда познакомила свою новую пассию две недели назад.

Девушки даже оделись в похожие наряды — белые футболки и джинсы, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что они — пара.

Между тем Лиам, который подал документы на развод 11 августа, находится сейчас в Австралии, в окружении своей семьи, и приходит в себя от пережитого стресса. Его брат, звезда «Мстителей» Крис Хемсворт, старается развлечь упавшего духом Лиама. Семейство Хемсвортов, приверженцев традиционных ценностей, глубоко шокировано лесбийским романом Майли. Хотя ранее, как писали «ФАКТЫ», певица заявила, что никогда не изменяла своему мужу.

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