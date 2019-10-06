Мир

"Украинагейт": Трамп назвал "стрелочника", подбившего его на скандальный разговор с Зеленским

Инициатором скандального телефонного разговора президентов США и Украины, который заставил американских политиков говорить об импичменте президенту, стал министр энергетики Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского. Об этом заявил сам Трамп в Палате представителей Конгресса США.

По словам американского президента, он согласился на беседу со своим украинским коллегой только по настоятельной просьбе Рика Перри.

Об этом сообщает «Главком», ссылаясь на портал Axios.

«Мало кто знает, что я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, эта просьба Рика. Что-то о заводе по сжижению природного газа», — цитирует Трампа портал.

Говоря о главе минэнерго США, по данным Axios, глава Белого дома добавил: «Больше (информации) по этому поводу появится в ближайшие несколько дней».

Трамп якобы снова назвал свой звонок безупречным и подчеркнул, что не сделал ничего плохого во время беседы.

СМИ предполагают, что президент стремится дистанцироваться от ответственности за телефонный разговор или перевести ее на Перри, который, по данным издания, намерен покинуть свой пост в ноябре.

Отметим, что Перри присутствовал на инаугурации Зеленского в Киеве вместо вице-президента США Майка Пенса и посещал Киев в июле текущего года.

Как сообщает издание Politico, министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК «Нафтогаз» американцев. Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.

Издание отмечает, что таким образом правительство США предлагало побороть коррупцию в Украине.

Напомним, беседа Трампа с Зеленским дала повод представителям Демократической партии США обвинить действующего президента США в том, что он пытается оказать давление на Киев с целью получения личной политической выгоды. Скандал уже вылился в начало процедуры импичмента Трампу.

Телефонная беседа Трампа и Зеленского также стоила отставки спецпредставителю Государственного департамента США по Украине Курту Волкеру, после чего он побывал на допросе в Конгрессе.

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