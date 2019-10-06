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Зеленский до сих пор вычитывает тексты "Квартала 95": неожиданное признание Елены Кравец (видео)

Президент Владимир Зеленский, которому после инаугурации лучшие друзья — артисты «Квартала 95» — дали песенное напутствие, не прерывает связи с «кварталовцами» и мечтает вернуться в коллектив через пять лет. Об этом актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец рассказал в интервью программе «Светская жизнь».

По словам актрисы, Зеленский отчитывает все шутки, которые сценаристы пишут о нем и его жене.

«Во-первых, Вова все проверяет. Он отчитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу», — подчеркнула Кравец.

Она также отметила, что нынешний президент не вышел из групп «Квартала 95» в соцсетях.

«Он там есть, и он там иногда что-то даже пишет», — добавила актриса.

Отметим, Елена Кравец оказалась крестной мамой первой леди Елены Зеленской. А самого Зеленского в телефонной книге Кравец так и продолжает называть «главным».

Напомним, на августовском концерте в Одессе коллектив студии «Квартал 95» снова посвятил один из номеров нынешнему президенту. «Кварталовцы» пошутили над тем, что Зеленский уж слишком часто появляется на официальных мероприятиях в компании Андрея Богдана, главы президентского Офиса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Зеленский продолжает практику кумовства при назначении на руководящие должности. Недавно он назначил начальником Департамента стратегической разведки ГУР министерства обороны Алексея Пашкова, мужа главного бухгалтера «Студии Квартал-95»,

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