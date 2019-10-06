В Закарпатье разоблачили сеть подпольных цехов по производству бытовой химии (фото)

Происшествия

Сотрудники Киевского управления киберполиции совместно с Генеральной прокуратурой Украины выявили на Закарпатье сеть предприятий, которые в промышленных масштабах изготовляли фальсифицированную бытовую химию и, под видом официального оптового представителя известной торговой марки, продавали ее на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.

«Установлено, что злоумышленники организовали схему доставки концентрата стирального порошка и моющих средств. В дальнейшем из них в промышленных масштабах изготовлялась разнообразная бытовая химия. Цеха по производству фальсифицированной продукции размещались в разных регионах Закарпатской области. Ежемесячно изготовлялось 60 тонн подделок, которые продавались под видом известных торговых марок. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и разнообразные интернет-площадки по продаже товаров. При этом злоумышленники выдавали себя за официальных оптовых представителей всемирно известной торговой марки. Доход только одного цеха составлял в месяц полмиллиона гривен», — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

В махинациях участвовала большая группа лиц во главе с двумя организаторами — жителями Ужгорода. В квартирах аферистов, в складских помещениях и цехах правоохранители провели обыски, в ходе которых были выявлены большое количество сырья, готовой продукции, производственные линии для изготовления фальсификации, компьютерная техника и черная бухгалтерия.

Фальсификат распространялся не только по Украине, но и в Словакии, Венгрии и Румынии.

Опись изъятого имущества продолжалась более двух дней. Изъято 100 тонн готового для продажи фальсификата. Открыто уголовное производство по статье «Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования».

В настоящий момент установлены все участники преступной группы, в том числе организаторы. Ведется расследование.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Николаеве разоблачили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Для кустарного изготовления водки николаевские цеховики смешивали техническую воду из-под крана со спиртом. А чтобы изготовить «коньяк» и «бренди», добавляли красители и ароматизаторы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter