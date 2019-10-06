Происшествия

Взял машину без разрешения: в Запорожье в автокатастрофу попала компания подростков (видео)

В субботу, 5 октября, в Запорожье произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний парень, четыре человека, среди которых трое подростков, получили травмы. Ранее сообщалось о смертельном ДТП с подростками на Прикарпатье.

Как сообщили в областном главке полиции, авария случилась в Коммунарский районе города на улице Чумаченко.

Установлено, что 15-летний парень на автомобиле Hyunday, который взял машину без разрешения родителей, не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

Один из пассажиров Hyunday, парень в возрасте около 14 лет, от полученных травм скончался под наблюдением врачей. Несовершеннолетний водитель и еще двое ребят, 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу. С травмами в больницу попал и водитель автомобиля Daewoo Lanos.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям, которые имеют видеозаписи, касающиеся этой аварии, с просьбой откликнуться по телефонам: (095) 687−57−67, (098) 987−94−44 или 102.

Как сообщали «ФАКТЫ», 2 октября 16-летний парень на родительской машине устроил смертельное ДТП на въезде в город Черноморск. Жертвой аварии стал 75-летний водитель «Москвича».

Кроме того, в Чернигове подросток-водитель не справился с управлением на мокрой дороге. В результате столкновения авто с деревом водитель и трое его друзей скончались на месте аварии.

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