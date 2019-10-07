Звезда «Игры престолов» показал дом, в котором живет (фото, видео)

Шоу-бизнес

49-летний датский актер Николай Костер-Вальдау, который сыграл Джейме Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов», показал свой новый дом.

Актер только недавно переехал в Калифорнию, но уже успел обжить свой особняк и оформить его в скандинавском стиле, пишет издание Architectural Digest.

Костер-Вальдау отметил, что купил этот дом, из-за бассейна и большого заднего двора.

Жена и дочери скоро переедут к актеру и будут жить с ним в этом особняке с тремя спальнями и бассейном.

Костер-Вальдау признался, что ничего не смыслит в оформлении домов, поэтому доверился профессионалам и доволен результатом.

«Я бы никогда не купил этот стол, но теперь влюбился в него», — пошутил он.

Кстати, ранее свой дом в России показала Светлана Лобода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter