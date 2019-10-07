- 20:04 Сборная Украины начала подготовку к матчам с Литвой и командой Криштиану Роналду
- 19:56 Путин заинтересован в реинтеграции Донбасса: озвучено важное предупреждение
- 19:47 Звезда «Игры престолов» показал дом, в котором живет
- 19:29 Суд арестовал экс-нардепа Пашинского
- 19:09 В каких районах Киева отключат воду в ближайшие дни (график)
- 19:07 Влада Седан похвасталась идеальным телом в сексуальном белье: горячее фото
- 18:51 Киев попал в ТОП лучших городов Европы для гастротуризма
- 18:51 Шарлиз Терон вышла в свет в брюках от Karl Lagerfeld, а ее сын – в розовом купальнике и в юбке
- 18:31 Горячая домохозяйка: Людмила Барбир в сексуальном белье взорвала паркет
- 18:10 Ким Кардашьян покрестила своих детей в Ереване: им дали армянские имена
- 18:07 «Как дам по мордяке толстой»: под Днепром учительница издевалась над третьеклассниками
- 18:05 Смертельное ДТП под Одессой: скончалась еще одна жертва 16-летнего водителя
Звезда «Игры престолов» показал дом, в котором живет (фото, видео)
49-летний датский актер Николай Костер-Вальдау, который сыграл Джейме Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов», показал свой новый дом.
Актер только недавно переехал в Калифорнию, но уже успел обжить свой особняк и оформить его в скандинавском стиле, пишет издание Architectural Digest.
Костер-Вальдау отметил, что купил этот дом, из-за бассейна и большого заднего двора.
Жена и дочери скоро переедут к актеру и будут жить с ним в этом особняке с тремя спальнями и бассейном.
Костер-Вальдау признался, что ничего не смыслит в оформлении домов, поэтому доверился профессионалам и доволен результатом.
«Я бы никогда не купил этот стол, но теперь влюбился в него», — пошутил он.
Кстати, ранее свой дом в России показала Светлана Лобода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!