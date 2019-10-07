- 16:54 Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы по Донбассу
- 16:44 Под Киевом молодчики били мужчину электрошокером ради видео для Instagram
- 16:41 Социальный проект «Город профессий»: сеть АЗК БРСМ-Нафта стала специальным партнером за право детей выбирать любимое дело
- 16:39 Гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака
- 16:25 Стало известно, ради кого молодой муж бросил Лолиту Милявскую
- 16:24 Усик — Спонг: прогнозы букмекеров на дебют украинца в супертяжах
- 16:19 В Киеве выпал первый снег: в сети показали видео
- 16:16 День юриста 2019: красивые поздравления, смс и открытки
- 16:04 На Мендель подали заявление в полицию
- 16:03 Где в Киеве бесплатно проверить здоровье с 8 по 11 октября: адреса и расписание
- 15:54 Бездомная певица из России, которую «нашли» в метро Лос-Анджелеса, впервые выступила на сцене и произвела фурор
- 15:45 Мы от этой проблемы не избавимся: новый глава Нацполиции оценил возможность легализации проституции и оружия
Гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака
Вторник, 8 октября, — плохой день для новых начинаний, но удачный для покупок.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Вам в этот вторник нужно быть уравновешенными во всем. Не забывайте о гимнастике, особенно — для спины.
Телец
Если вы с утра создадите для себя позитивное настроение, то прекрасно справитесь с любыми заданиями.
Близнецы
Звезды советуют слушать голос интуиции, она подскажет, как действовать в экстренных ситуациях.
Рак
Финансовые дела решите с помощью займа. Это хорошее решение, не критикуйте себя за это.
Лев
Будьте мягче со второй половинкой. Деньги в новые проекты лучше не вкладывать, да и идеи храните пока.
Дева
Если вы не знаете, вкладывать ли деньги в свое дело, проконсультируйтесь с профессионалами.
Весы
Весы будут работать так, что вечером еле доползут до кровати. В финансовом плане возникнут сложности.
Скорпион
Человек, с которым вы когда-то учились или работали, принесет благую весть. Вечером отдохните.
Стрелец
Звезды советуют быть крайне осторожным не только в транспорте, но и в быту. Также следите за кошельком.
Козерог
Одиноким представителям знака звезды советуют отправиться в дорогу. Вы можете познакомиться в поездке с удивительным человеком.
Водолей
Проблемы в семье создали вы, поэтому пора их решать, а не ждать, пока это сделают другие.
Рыбы
Есть возможность получить немало денег за то, на что потратили минимум сил и времени.
Удачного вам дня!
Читайте также гороскоп здоровья на октябрь для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...