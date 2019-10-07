Стиль жизни

Гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака

Вторник, 8 октября, — плохой день для новых начинаний, но удачный для покупок.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Вам в этот вторник нужно быть уравновешенными во всем. Не забывайте о гимнастике, особенно — для спины.

Телец

Если вы с утра создадите для себя позитивное настроение, то прекрасно справитесь с любыми заданиями.

Близнецы

Звезды советуют слушать голос интуиции, она подскажет, как действовать в экстренных ситуациях.

Рак

Финансовые дела решите с помощью займа. Это хорошее решение, не критикуйте себя за это.

Лев

Будьте мягче со второй половинкой. Деньги в новые проекты лучше не вкладывать, да и идеи храните пока.

Дева

Если вы не знаете, вкладывать ли деньги в свое дело, проконсультируйтесь с профессионалами.

Весы

Весы будут работать так, что вечером еле доползут до кровати. В финансовом плане возникнут сложности.

Скорпион

Человек, с которым вы когда-то учились или работали, принесет благую весть. Вечером отдохните.

Стрелец

Звезды советуют быть крайне осторожным не только в транспорте, но и в быту. Также следите за кошельком.

Козерог

Одиноким представителям знака звезды советуют отправиться в дорогу. Вы можете познакомиться в поездке с удивительным человеком.

Водолей

Проблемы в семье создали вы, поэтому пора их решать, а не ждать, пока это сделают другие.

Рыбы

Есть возможность получить немало денег за то, на что потратили минимум сил и времени.

Удачного вам дня!

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