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Под Киевом молодчики били мужчину электрошокером ради видео для Instagram

16:44 7 октября 2019 130
Электрошокер
Инф. «ФАКТОВ»

Леденящий кровь эпизод произошел под Киевом. В Пуще-Водице малолетние негодяи ради забавы издевались над пьяным мужчиной. В последние дни недалеко от столицы произошло несколько резонансных преступлений — так, 16-летнюю жительницу города Тараща изнасиловал ее отец. О событиях в Пуще-Водице сообщает «Киев Оперативный».

Молодые люди увидели пьяного мужчину и начали его избивать. При этом они использовали электрошокер. Все издевательства снимались на видео для дальнейшего распространения в Instagram.

Ранее сообщалось, что спустя двадцать дней после убийства 14-летней школьницы был арестован 39-летний подозреваемый в совершении этого преступления — жуткое злодеяние произошло в Донецкой области. Мужчина вступил с девушкой в интимные отношения, а затем, по его словам, испугался, что несовершеннолетняя может обратиться в полицию и воспользовался ножом.

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