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Сенсация в Швеции: король лишил титулов пятерых своих внуков

20:43 7 октября 2019 342
Королевская семья Швеции
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

73-летний король Швеции Карл XVI Густав 7 октября сенсационно объявил, что лишает королевских титулов пятерых своих младших внуков — детей своего сына принца Карла-Филиппа (Александра и Габриэля) и младшей дочери принцессы Мадлен (Леонору, Николя и Адриенну).

Трехлетний Александр, двухлетний Габриэль, пятилетняя Леонора, четырехлетний Николя и годовалая Адриенна больше не будут и именоваться Их Королевскими Высочествами. Оставаясь членами королевской семьи, они больше не являются частью королевского дома. Никаких официальных королевских обязанностей в будущем им выполнять не придется. Они также не будут получать финансирование за счет налогоплательщиков. Формально статус принцев и принцесс, а также свои герцогские титулы, дети сохранят, но они не смогут передать их по наследству своим потомкам. Их будущие супруги также не смогут претендовать ни на какие титулы. С официального сайта шведского королевского дома буже убраны биографии детей.

Свой статус сохраняют лишь дети старшей дочери и наследницы короля кронпринцессы Виктории — семилетняя Эстель и трехлетний Оскар.

Хотя официально пояснений дворец не давал, предполагается, что король таким образом решил уменьшить расходы своих подданных, на что ему ранее намекал парламент. К тому же, это позволит внукам монарха вести нормальную жизнь. Они смогут стать кем захотят — в том числе, к примеру, заниматься политикой или бизнесом.

Как сообщает издание Daily Express, подобное решение может принять британский принц Чарльз, когда он взойдет на престол. Он уже, как говорят, выражал желание «сократить» королевскую семью — в том числе и за счет дочерей своего брата принца Эндрю принцессы Евгении и принцессы Беатрис.

Как известно, внук королевы принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от каких-либо титулов для своего первенца Арчи, который мог бы претендовать на титул графа, а при особом разрешении королевы Елизаветы — и на титул принца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что шведская принцесса Виктория шокировала необычным нарядом, напоминающим зефир.

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