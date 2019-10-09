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Единственный сын и младшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава впервые высказались по поводу сенсационного решения монарха лишить королевского статуса их детей. Как сообщалось ранее, 73-летний Карл XVI Густав запретил именоваться Их Королевскими Высочествами и исключил из королевского дома Швеции сыновей принца Карла-Филиппа — трехлетнего Александра и двухлетнего Габриэля, а также наследников принцессы Мадлен — пятилетнюю Леонору, четырехлетнего Николя и годовалую Адриенну. При этом все они сохранят свои герцогские титулы.

Это решение не коснулось обоих детей старшей дочери и наследницы престола кронпринцессы Виктории — семилетней Эстель и трехлетнего Оскара.

37-летняя принцесса Мадлен и ее 40-летний брат принц Карл-Филипп оба опубликовали официальные заявления в Instagram, в которых приветствуют решение отца. Они считают это позитивным изменением в жизни своих детей, так как оно дает им больше свободы планировать свое собственное будущее.

Так, принцесса Мадлен, которая замужем за американо-британским бизнесменом Кристофером О’Ниллом, сообщила, что этот шаг планировался уже давно. «Крис и я думаем, что это хорошо для наших детей, поскольку теперь они имеют возможность устраивать свою жизнь по своему личному вкусу», — заявила принцесса.

С аналогичным заявлением публично выступил и Карл-Филипп, женатый на бывшей модели Софии Хелльквист. «Мы рассматриваем это, как позитив — то, что Александр и Габриэль будут свободны делать выбор в своей жизни… Мы продолжим поддерживать короля и кронпринцессу — будущую главу державы. И будем исполнять свои королевские обязанности», — пишет принц, имея в виду себя и супругу.

Решение «урезать» королевский дом было принято, как заявили при дворе, чтобы «определиться с тем, что из членов семьи будет выполнять официальные обязанности». Теперь пятеро младших внуков кроля избавлены от этой необходимости. Они также не будут получать никакого финансирование за счет налогоплательщиков.

С официального сайта шведского королевского дома буже убраны биографии детей.

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