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«Кипрский сценарий»: у Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить начатый минский процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий на Донбассе или показать его бесперспективность и перейти к другим вариантам. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
Первый вариант — силовой.
«Если мы с вами увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь… и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два
Второй вариант — миротворческий.
По словам министра иностранных дел, если минские договоренности не будут выполняется, то нужно обращаться к мировому сообществу о необходимости «миссии по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях».
«До настоящего времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент. Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей», — отметил Пристайко.
Третьим возможным сценарием развития ситуации на Донбассе глава МИД назвал «кипрский».
«Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по „кипрскому сценарию“ или по какому-то другому», — считает Пристайко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вадим Пристайко заявил, что анонсированное на 7 октября разведение сил в населенных пунктах Золотом и Петровском (Луганская обл.) так и не началось. Причина — обстрелы со стороны боевиков. Разведение сил должно начаться на седьмой день после прекращения обстрелов, а это условие не соблюдается.
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