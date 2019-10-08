«Еще не на пенсии»: представитель ОБСЕ отказался говорить об оккупации Крыма Россией

Украина

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, который в начале этого года предложил свой план урегулирования ситуации на Донбассе, на международном форуме в австрийском Зальцбурге отказался высказаться об аннексии Россией украинского Крыма.

Как сообщает «Укринформ», в понедельник, 7 октября, на сессии международной конференции «Украина — шансы на мирное урегулирование» Сайдика попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией «выборов» на оккупированных территориях Украины и «референдума» в Крыму в 2014 году.

В ответ представитель ОБСЕ заявил, что тему Крыма не комментирует.

«Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я специальный представитель и сфера моей ответственности — Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — цитирует издание слова политика.

Позже Сайдик еще раз взял слово и рассказал, что что во времена СССР полуостров около 30 лет находился «в составе Российской Федерации», затем 37 лет — с 1954 года по 1991 год — в составе Украинской ССР, «а до этого была Российская империя «.

Присутствовавший на форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции спецпредставителя председателя ОБСЕ.

«Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса. Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ», — отметил Щерба.

Напомним, Сайдик является одним из подписантов документа, которым стороны дали согласие урегулировать военный конфликт на Донбассе по так называемой «формуле Штайнмайера», что вызвало бурную отрицательную реакцию у украинского общества.

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